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Новость от 05 января 2018

Египетская сила: Путин разрешил летать в Египет

Указ президента Путина возобновил регулярное воздушное сообщение между Россией и Египтом.

Теперь туроператоры могут «формировать турпродукт» в Египет. Отметим, разрешены полёты только в аэропорт Каира, запрет на рейсы до Хургады и Шарм-эль-Шейха и продажу прямых туров туда пока сохраняются в силе.

Планируется, что полностью запрет снимут в апреле.

Напомним, причиной для закрытия авиасообщения между Россией и Египтом стала катастрофа на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа», который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Петербург, в октябре 2015 года.

Взрыв на борту унёс жизни 217 пассажиров и семи членов экипажа. Позже российские специалисты неоднократно проверяли организацию работы служб безопасности аэропортов Египта. Воздушные гавани египетских курортов ещё ждут финальные проверки.

Ранее мы рассказывали, сколько россиян встретили Новый год в тёплых странах.

novokuznetsk.su

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