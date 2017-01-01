Египетская сила: Путин разрешил летать в Египет

Указ президента Путина возобновил регулярное воздушное сообщение между Россией и Египтом.
Теперь туроператоры могут «формировать турпродукт» в Египет. Отметим, разрешены полёты только в аэропорт Каира, запрет на рейсы до Хургады и Шарм-эль-Шейха и продажу прямых туров туда пока сохраняются в силе.
Планируется, что полностью запрет снимут в апреле.
Напомним, причиной для закрытия авиасообщения между Россией и Египтом стала катастрофа на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа», который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Петербург, в октябре 2015 года.
Взрыв на борту унёс жизни 217 пассажиров и семи членов экипажа. Позже российские специалисты неоднократно проверяли организацию работы служб безопасности аэропортов Египта. Воздушные гавани египетских курортов ещё ждут финальные проверки.
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novokuznetsk.su
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