Египетская сила: Путин разрешил летать в Египет

Указ президента Путина возобновил регулярное воздушное сообщение между Россией и Египтом.

Теперь туроператоры могут «формировать турпродукт» в Египет. Отметим, разрешены полёты только в аэропорт Каира, запрет на рейсы до Хургады и Шарм-эль-Шейха и продажу прямых туров туда пока сохраняются в силе.

Планируется, что полностью запрет снимут в апреле.

Напомним, причиной для закрытия авиасообщения между Россией и Египтом стала катастрофа на борту самолета авиакомпании «Когалымавиа», который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Петербург, в октябре 2015 года.