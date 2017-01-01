Гордые дать имена: Новокузнецкие школьники удивили всех на престижных соревнованиях

В Новокузнецке проходит традиционный легкоатлетический турнир среди юношей и девушек — Кубок олимпийского чемпиона Валерия Борзова. На соревнования в наш город прихало около 300 юных спортсменов из Кемерова, Мысков, Прокопьевска, Междуреченска, Белова и Киселёвска.

Новокузнецкие атлеты успешно выступили в первый день турнира. Юноши и девушки из Новокузнецка победили во всех возрастных категориях по спортивной ходьбе на дистанции 1000 м: Софья Лосева (2003-2004 г.р.), Алина Табакова (2005-2006 г.р.) Кирилл Гончаров (2003-2004 г.р.) и Святослав Кыров (2005-2006 г.р.), сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня в легкоатлетическом манеже стадиона «Металлург» пройдут финалы ещё по нескольким дисциплинам.