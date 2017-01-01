«Пошло и отвратно»: сибиряки подписывают петицию против «Голубого огонька-2018»

Новогодние каникулы – традиционное время для протестов против новогодних программ. В прошлом году россияне восстали против «Первого канала», в этом году – против «России 1», пишет «ВашГород.ру».

Три дня назад в интернете появилась петиция против «Голубого огонька», который традиционно показывают в новогоднюю ночь на второй кнопке телевизора. Обращение подписывают и сибиряки. За это время петиция набрала более 7000 подписей.

Автора петиции – Вадима Манукяна из Ростова – возмущают одни и те же лица и шутки из года в год.

«Такое впечатление, что Басков и Киркоров стали вашей визитной карточкой, что вы застыли где-то в далеком прошлом и на фоне своих коллег телевизионщиков вообще не хотите никак меняться. Пришло время сменить формат и на вашем канале», — призывает ростовчанин.

Россияне в комментариях гораздо менее сдержанны в выражениях. «Хочется помыть глаза», «Глупо, пошло и отвратно», «Неужели у руководства канала Россия-1 не хватает мозгов понять, как это зрелище оскорбляет зрителей?», «Прекратите этот кошмар», — вот самые невинные из отзывов телезрителей.

Пишут свои мнения и сибиряки. Вот отзывы из Бердска и Томска.

А житель Новосибирска, наоборот, призывает автора петиции умерить свой пыл и просто не смотреть те передачи, которые ему так противны. «У меня такое впечатление, будто вас насильно садят перед телевизором и говорят – смотри и не дай бог переключишь, салат оливье не получишь», - возмущается Александр Деменев.

Напомним, в прошлом году жительница Новокузнецка жаловалась на праздничные программы в местные СМИ.