Не утерпел: Россиянин похвастался на всю страну выигрышем 250 млн рублей в лотерею

Житель Казани выиграл в лотерею «Русское лото» 250 миллионов рублей. Общий призовой фонд составил два миллиарда рублей.
Онлайн-трансляция велась на ютьюбе. По закону, имя победителя не называется, но один из подписчиков официальной группы лотереи во «ВКонтакте» сообщил, что именно он и есть победитель.
Ранее россияне возмутились розыгрышем миллиарда от «Столото». По словам некоторых участников, результаты появились в интернете раньше, чем начался розыгрыш призов в прямом эфире.
Осенью пенсионерка из Воронежа выиграла 500 млн рублей.
novokuznetsk.su
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