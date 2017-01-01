Не утерпел: Россиянин похвастался на всю страну выигрышем 250 млн рублей в лотерею

Житель Казани выиграл в лотерею «Русское лото» 250 миллионов рублей. Общий призовой фонд составил два миллиарда рублей.

Онлайн-трансляция велась на ютьюбе. По закону, имя победителя не называется, но один из подписчиков официальной группы лотереи во «ВКонтакте» сообщил, что именно он и есть победитель.

Ранее россияне возмутились розыгрышем миллиарда от «Столото». По словам некоторых участников, результаты появились в интернете раньше, чем начался розыгрыш призов в прямом эфире.

Осенью пенсионерка из Воронежа выиграла 500 млн рублей.