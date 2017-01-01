Ехать не по выбоинам: Медведев дал денег Новокузнецку на ремонт дорог

Кузбасс в 2018 году получит почти 1,5 млрд рублей по программе «Безопасные и качественные дороги». Распоряжение подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Всего по программе в 2018 году на улучшение дорожной инфраструктуры страны направят более 31 млрд рублей.

По документам программы, Новокузнецк получит 730 млн рублей из федеральной казны, столько же — средства из местного и областного бюджетов. Аналогичную сумму получит Кемерово.

Напомним, в 2017 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новокузнецке на 1,2 млрд рублей отремонтировали около 90 км магистралей. В 2018 году помимо городских дорог планируется сделать и пригородные, например, дорогу на Сосновку.

Городские власти создали специальную интерактивную карту, на которой можно наблюдать за реализацией проекта.

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