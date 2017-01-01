Как войти в финансовую колею после разорительных праздников

Новогодние каникулы стремительно приближаются к своему завершению, как и деньги в наших карманах.

Изрядно пришлось потратиться на новогодний стол, подарки для родных, друзей и коллег. Праздничная суматоха затянула с головой, и вдруг с ужасом обнаруживается, что вся зарплата и даже премия куда-то подевались… А ещё нужно срочно что-то купить для бабушки, которая внезапно решила приехать к семье на праздники!

Выход есть

Все друзья и коллеги, скорее всего, тоже уже потратились, а в банк за кредитом идти нет смысла — настолько крупная сумма не нужна. Есть выход – взять небольшой заём в МКК.

Перед праздниками многие запускают акции, например, компания «Главкредит» предлагает удобный микрозайм «Праздничный» — можно взять деньги, а первый платёж по нему сделать только через два месяца после подписания договора. За это время уже успеете получить зарплату и спокойно вернуть долг.

Быстро и удобно

Можно взять другой продукт – заём «Удобный» суммой до 10 тысяч рублей на месяц под 0,95% в день. Если нужна сумма покрупнее, есть «Микрозайм» — срок тот же, можно взять до 14 тысяч рублей под 2%. Существуют займы и на долгий срок – от месяца до трёх лет, процентная ставка рассчитывается индивидуально.

Заполнить анкету можно прямо на сайте компании, для этого потребуется паспорт. Заявку рассмотрят сразу же.

При необходимости специалисты дополнительно позвонят и уточнят детали, решение по займу примут за несколько минут. В некоторых случаях компания может попросить и другие документы, об этом говорится в правилах «Главкредита».

Деньги предлагают в том числе юридическим лицам.

Компания ценит клиентов, поэтому для тех, кто обращается в компанию не в первый раз, предусмотрены более выгодные условия.

«Микрофинансовая компания «Главкредит» зарегистрирована в официальном реестре Центробанка. Места для приёма клиентов отличаются от обычных МКК, это настоящие офисы, как в банках», — рассказали в компании.

Понижай и экономь

С понижением процентных ставок многие задумываются о рефинансировании кредитов – выгоднее платить меньшую сумму и один раз в месяц, чем дробить платежи и каждый раз переживать, хватит ли денег заплатить за всё. «Главкредит» начал заниматься и рефинансированием потребительских кредитов – можно рассчитывать на сумму до 500 тысяч рублей с индивидуальной ставкой сроком до пяти лет.

На рынке фирма работает уже больше 13 лет, для удобства клиентов сеть офисов расширили до 40 отделений в 13 городах и посёлках Кузбасса. Каждый год в фирму обращаются и получают займы более 40 тысяч человек.

Компания «Главкредит»

Адреса офисов в Новокузнецке:

ул. Ленина, 34, маг. «Аметист», тел.: 8-923-631-2400

пр. Бардина, 42, офис 599, «Дом быта», тел.: 944-999

ул. М.Тореза, 43a, «Автоцентр KIA», тел.: 54-72-71

ул. Запсибовцев, 10В, «Фотомир», тел.: 8-923-631-0075

ул. Новобайдаевская, 2, ТЦ «Восток», тел.: 8-923-631-0025

пр. Металлургов, 2, «ГОРСПРАВКА», тел.: 8-923-631-0235

пр. Металлургов, 39, тел.: 8-923-479-2272

ул. Циолковского, 1, тел.: 8-923-631-8897

ул. М. Тореза, 83, тел.: 8923-631-47-66