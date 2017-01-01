Лучшее за 2017-й. Александр Ракшин: Только умалишённый может платить зарплату в конвертах

Лучшее за 2017-й год: Вспоминаем интересные материалы прошлого года. Сегодня публикуем с сокращениями, полную версию читайте тут.
В конце августа мы встретились с генеральным директором «Марии-Ра» Александром Ракшиным в отеле Park Inn, где проходило обучение более 500 сотрудников компании из Кузбасса и Томской области.
Александр Ракшин рассказал, что уделяет большое внимание обучению персонала. Но раньше более узкий круг руководителей летал на международные форумы в Европу и Москву, с 2017-го года компания решила пригласить специалистов в Сибирь.
– Нередко приходится слышать от бывших сотрудников магазинов “Мария-Ра”, что у вас огромная текучка и зарплату выдают в конвертах…
– Могу сказать, что с первого дня компании вся зарплата всегда платилась абсолютно легально и мы не просто так являемся крупнейшим налогоплательщиком. Только умалишённый может платить зарплату в конвертах в организации, где работают около 20 тысяч человек.
В Томске у нас был скандал на уровне губернатора, там подсчитали, что средняя зарплата по организации в регионе 9 тысяч рублей. А когда стали разбираться, выяснилось: в компании работает много студентов, пенсионеров, декретников, которых мы привлекаем на неполный рабочий день, они приходят в пиковые часы, а в расчётах это не учли, и вместо 20 тысяч получилось в два раза меньше.
Текучку кадров в компании генеральный директор считает положительным моментом, позволяющим развиваться. «3% в месяц. Это общая тенденция для ритейла», — подчеркнул он.
– Как вы оцениваете сервис в своих магазинах?
– Вы сами можете заметить, что магазины в сети могут быть абсолютно разными. В один просто приятно зайти — всё чисто, аккуратно, в других – невозможно находиться. Аналогичная ситуация у других ритейлеров. Всё зависит от уровня специалистов и их профессионализма. Именно поэтому мы проводим такие обучающие семинары.
– Как вы можете оценить качество ассортимента в своей сети?
– Эту оценку должен давать не я, а потребители. Тут покупатель голосует рублём, согласитесь, если он приходит к нам, значит, качество его устраивает.
– А как местным производителям попасть на полку в “Марии-Ра”?
– Могу сказать, что доля местного продукта в ассортименте сети в полтора-два раза выше, чем в среднем по ритейлу. Мы сами готовы буквально за уши притащить местного производителя, если его продукция качественная и достойная.
– А как же слухи по поводу требований заплатить “за вход”, чтобы попасть на полку?
– Это всё говорят производители некачественных товаров или невостребованных продуктов. А если покупатели приходят к нам в магазин и спрашивают качественный товар, а его у нас нет, мы заинтересованы в том, чтобы он попал к нам на полку.
– В том числе и кузбасских производителей?
– Я вам ещё раз говорю: каких угодно, главное, качественных. “Мария-Ра” не требует ни с кого никаких денег “за вход”. При этом, конечно, могут быть неприятные исключения на мелком уровне, но если такие случаи возникают – мы сразу расстаёмся с этими сотрудниками. Например, недавно мы уволили в Новокузнецке руководителя отдела аренды.
– Какая доля рынка сейчас у “Марии-Ра”?
– Вы знаете, трудно сказать. Чтобы посчитать долю, нужны общие правила учёта в сфере ритейла, а их нет. По Сибири у нас открыто 936 магазинов, 3 марта 2018 года, в день 25-летия компании “Мария-Ра”, планируем открыть 1000-й магазин.
– Сейчас у компаний модно менять место регистрации. Где зарегистрирована “Мария-Ра”?
– В Барнауле.
– То есть все налоги уходят в бюджет Алтайского края?
– Почему? Наша работа отражается на местных бюджетах и других регионов. Если говорить о Кузбассе – в прошлом году мы заплатили порядка 500 млн налогов, в этом году идём с приростом в 35%. Я сейчас говорю о налогах на имущество, на землю, фонд оплаты труда, налог на прибыль. Да, в Алтайском крае доля уплаты налогов больше.
– Сегодня принято говорить о социальной ответственности бизнеса.
– Для нас социальная ответственность – это налоги. Несколько лет мы были спонсорами хоккейного клуба “Сибирь”, потом пришло осознание – зачем тратить деньги на финнов и шведов, когда лучше вложить их в здоровье наших людей, которые просто живут в среднем на 15 лет меньше, чем европейцы. На рекламу мы тоже не тратим денег, лучше вложить их в сервис.
Иван Путилов,
novokuznetsk.su
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