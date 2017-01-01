Лучшее за 2017-й. Александр Ракшин: Только умалишённый может платить зарплату в конвертах

Лучшее за 2017-й год: Вспоминаем интересные материалы прошлого года. Сегодня публикуем с сокращениями, полную версию читайте тут.

В конце августа мы встретились с генеральным директором «Марии-Ра» Александром Ракшиным в отеле Park Inn, где проходило обучение более 500 сотрудников компании из Кузбасса и Томской области.

Александр Ракшин рассказал, что уделяет большое внимание обучению персонала. Но раньше более узкий круг руководителей летал на международные форумы в Европу и Москву, с 2017-го года компания решила пригласить специалистов в Сибирь.

– Нередко приходится слышать от бывших сотрудников магазинов “Мария-Ра”, что у вас огромная текучка и зарплату выдают в конвертах…

– Могу сказать, что с первого дня компании вся зарплата всегда платилась абсолютно легально и мы не просто так являемся крупнейшим налогоплательщиком. Только умалишённый может платить зарплату в конвертах в организации, где работают около 20 тысяч человек. В Томске у нас был скандал на уровне губернатора, там подсчитали, что средняя зарплата по организации в регионе 9 тысяч рублей. А когда стали разбираться, выяснилось: в компании работает много студентов, пенсионеров, декретников, которых мы привлекаем на неполный рабочий день, они приходят в пиковые часы, а в расчётах это не учли, и вместо 20 тысяч получилось в два раза меньше.

Текучку кадров в компании генеральный директор считает положительным моментом, позволяющим развиваться. «3% в месяц. Это общая тенденция для ритейла», — подчеркнул он.

– Как вы оцениваете сервис в своих магазинах?

– Вы сами можете заметить, что магазины в сети могут быть абсолютно разными. В один просто приятно зайти — всё чисто, аккуратно, в других – невозможно находиться. Аналогичная ситуация у других ритейлеров. Всё зависит от уровня специалистов и их профессионализма. Именно поэтому мы проводим такие обучающие семинары.

– Как вы можете оценить качество ассортимента в своей сети?

– Эту оценку должен давать не я, а потребители. Тут покупатель голосует рублём, согласитесь, если он приходит к нам, значит, качество его устраивает.