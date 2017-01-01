«Из лесу, вестимо»: Чьи миллиарды нашли у полковника Захарченко

Почти полтора года прошло с момента задержания полковника МВД Дмитрия Захарченко из управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК). Отдел занимался расследованием преступлений в топливно-энергетическом комплексе. При обыске в квартире сестры Захарченко нашли 8,5 млрд руб. в разных валютах. Все средства изъяли в пользу государства. Как пишет «АиФ», стоимость изъятого оказалась в 4 раза выше, чем все ценности других чиновников, которые были обращены в бюджет с 2013 года.

Откуда у полковника взялись эти деньги, следствие пока не выяснило. Сам подсудимый заявил, что не имеет к ним никакого отношения. Защита Дмитрия Захарченко уверяет, что он жил на зарплату и накопил. Но за 15 лет работы Захарченко мог заработать около 12 млн рублей. А только в его кабинете при обыске нашли 13 млн руб., 170 тыс. долл. и 5 тыс. евро.

Как пишет издание, в СМИ мелькали и более правдоподобные версии происхождения миллиардов, связанные с коррупцией и криминальным общаком.

Впрочем, адвокат Владислав Поликаркин не исключает, что истину мы можем никогда не узнать:

«Деньги же не падали к Захарченко с неба, их ему кто-то давал. Я думаю, очень многие не заинтересованы в подтверждении факта их пере­дачи».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в число разработок отдела «Т» входило и «дело Александра Щукина». Бизнесмен из Новокузнецка заинтересовал правоохранителей своей деятельностью в Англии и не только.