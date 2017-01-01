Начхательство: Рядом с Новокузнецком откроют ещё один разрез

В Новокузнецком районе в 2018 году будет открыт ещё один угольный разрез. Вдобавок к 24-м действующим угледобывающим предприятиям.
Об этом сообщил и.о. первого заместителя главы Новокузнецкого муниципального района Сергей Криулькин.
Открытие разреза осуществляет компания «Энергия-НК», расположен он будет на Бунгуро-Листвянском участке, неподалеку от поселка Михайловка. Проектная мощность - 1 миллион тонн угля в год, окончание отработки намечено на 2021-й год.
Закрытия действующих разрезов, со слов Сергея Викторовича, не планируется.
Как пишет «Кузнецкий рабочий», угольщики Новокузнецкого района отдают по договорам социально-экономического сотрудничества 39,4 миллиона рублей в год. Если поделить на 24 предприятия, разгрызающих Новокузнецкий район и отравляющих жизнь селян, то выходит по полтора миллиона на брата.
Для сравнения, НКАЗ отдает на нужды города Новокузнецка 100 миллионов рублей в год, ЕВРАЗ - 200 миллионов. Может, налогов в районную казну много отчисляют? Да не похоже:
"По Загорску миллионов 13 в год; от 7 до 10 миллионов по территориям", - сообщил примерные цифры Сергей Криулькин, оговорившись, что более точную информацию следует узнавать в налоговой...
Платят же угольщики в район НДФЛ и земельный налог (за собственность или за аренду земли).
В последний раз полную рекультивацию земель в Новокузнецком районе проводили в 1978-м году. За сорок последних лет завершения рекультивации ни по одному из объектов угледобычи не случилось.
novokuznetsk.su
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