Начхательство: Рядом с Новокузнецком откроют ещё один разрез

В Новокузнецком районе в 2018 году будет открыт ещё один угольный разрез. Вдобавок к 24-м действующим угледобывающим предприятиям.

Об этом сообщил и.о. первого заместителя главы Новокузнецкого муниципального района Сергей Криулькин.

Открытие разреза осуществляет компания «Энергия-НК», расположен он будет на Бунгуро-Листвянском участке, неподалеку от поселка Михайловка. Проектная мощность - 1 миллион тонн угля в год, окончание отработки намечено на 2021-й год.

Закрытия действующих разрезов, со слов Сергея Викторовича, не планируется.

Как пишет «Кузнецкий рабочий», угольщики Новокузнецкого района отдают по договорам социально-экономического сотрудничества 39,4 миллиона рублей в год . Если поделить на 24 предприятия, разгрызающих Новокузнецкий район и отравляющих жизнь селян, то выходит по полтора миллиона на брата.