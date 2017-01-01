Полтора километра до жилых домов: Чиновник рассказал правду о разрезе рядом с Ильинкой

Перед Новым годом замглавы Новокузнецкого района Сергей Криулькин собрал представителей городских СМИ и ответил на вопросы об угольном нашествии на территории района.

Вторая половина 2017-го года выдалась бурной на протестные акции против угольных разрезов под Новокузнецком. Жители посёлков Апанас, Костёнково и других всеми возможными способами пытались образумить власть и угольных генералов и умерить их пыл по добыче полезных ископаемых.

Перед Новым годом в администрации Новокузнецкого района на пресс-конференцию позвали представителей городских СМИ. Нашу редакцию пресс-служба администрации района проигнорировала, сославшись на «отсутствие контактов», поэтому публикуем расшифровку пресс-конференции, подготовленную журналистами «Кузнецкого рабочего».

- Ведутся ли хоть какие работы по рекультивации?

Сергей Криулькин: Да. Планируем принять после рекультивации два участка. Это участки предприятий «Энергоуголь» (у поселка Рассвет) и «Евразруда» (сторона Междуреченска). В 2018-м году будет вестись техническая рекультивация на предприятиях: разрез «Бунгурский» (Сосновское сельское поселение), «Сибэнергоуголь» (село Костёнково); техническая рекультивация заканчивается на обогатиловке «Антоновская» и разрезе «Бунгурский Северный».

- Как будет вестись техническая рекультивация?

С.К.: Это разные виды работ. Выполаживание, как правило. Есть проекты, которые предусматривают восстановление до уровня земной поверхности. Техническая рекультивация заключается в том, что предприятие закрывает яму, выполаживает её. Второй этап — биологическая рекультивация — высадка зеленых насаждений, которые позволят в дальнейшем восстановить плодоносный слой почвы. Биологическая рекультивация в следующем году планируется на «Антоновской».

- Что по Ильинке? Там тоже возникла новая «горячая точка» в связи с планами по добыче угля... С.К.: Этот участок снят с аукциона. Больше возобновления торгов нет. - Но ведь он может быть заново поставлен. Вот пройдут президентские выборы — и... С.К.: Это за пределами моей компетенции. Есть комиссия по недропользованию, а выдаёт лицензии федерация. - Где находится участок, заинтересовавший угольщиков, близ Ильинки? Там же рядом Новоильинский район Новокузнецка. Каковы параметры предполагаемой угледобычи? С.К.: От Ильинки он находится на расстоянии 1640 метров на северо-восток. Объем запасов, насколько я помню, составляет 44 миллиона тонн. Расчетная добыча около двух миллионов тонн в год.

- В начале ноября от обрушения отвала разреза «Березовский» пострадало озеро у села Матюшино — оно практически ликвидировано. Почему глава района не знал о ЧП, он заявлял, что узнал об этом из СМИ?..

С.К.: Специалисты земельного контроля были на месте в 10 часов утра на следующий день. Возможные нарушения зафиксированы. Направлены запросы в необходимые контролирующие органы. Дальше будут действовать органы контроля (Ростехнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор). В их плоскости находятся решения. В том числе вопросы компенсации ущерба, подача исков в суд.

- Но факт уничтожения озера зафиксирован?

С.К.: Не уверен в такой формулировке...

- Будут ли озвучены результаты?

С.К.: Да, конечно, когда решение будет вынесено.

- Что может грозить предприятию?

С.К.: Серьёзные санкции, даже не в сотнях тысяч рублей...

- Говорят о возможности ликвидации дороги на Костёнково, для того, чтобы угольщикам было удобнее осуществлять работы по угледобыче. Это реально?

С.К.: Так вопрос не стоит... Есть проект переноса части автодороги в обход возможного участка новой добычи. Решение пока не принято — оно находится в компетенции региона. Это участок с 19-го по 29-й километр. Возможное увеличение длины пути составит до одной тысячи метров. Ничего страшного. И новая дорога, если будет принято такое решение, пойдёт не через Спиченково.

- А как пойдет?

С.К.: Будет небольшое г-образное смещение, левее... Экспертизу проект пока не прошёл.

- Также есть опасность ликвидации дороги на Апанас...

С.К.: Там есть такой же проект переноса автодороги — через Михайловку, Урал. Это позволило бы осуществить безопасное движение, избежать соседства с технологическим транспортом. Увеличения длины пути в этом варианте нет.

- Жители жалуются на то, что угольщики запрещают беспрепятственный проезд в села, например, в Ананьино...

С.К.: Есть запрет на движение через участок горных работ, повышенной опасности. Угольное предприятие готово выдать пропуска жителям населенных пунктов — с условием движения по этому участку в сопровождении работников предприятия.

- То есть, тот, кто не проживает в селе, не сможет проехать, например, в гости?

С.К.: Только если его встретит кто-то из жителей села... Там и другая дорога есть. Правда, вопрос поднимался периодически о том, что не вовремя эту дорогу прочистили.

- Говорят, дорога местами очень крутая, не каждая машина пройдёт.

С.К.: Я сам там в последнее время был раз семь. На Тойоте Камри. Нормально. Вопрос стоит в технической плоскости. Чтоб дорогу вовремя чистили, подсыпали.

- Людей очень беспокоят взрывы на разрезах. По словам граждан, разрушаются фундаменты, дребезжат стёкла... Можно ли с этим что-то сделать? Невозможно же жить на «пороховой бочке».

С.К.: В Новокузнецком районе опробовали технологию экспериментальных взрывов. В случае внедрения этой технологии сильно снизится шумовое, пылевое воздействие. Но она значительно дороже...

Могу сказать, что большая проблема — даже не взрывы, а постоянное пищание техники. Особенно ночью. Это сигнализатор заднего хода, они не имеют права его отключить. Раздражает бесконечное гудение. Мешает отдыхать. Мы выступили с инициативой как-то решить этот вопрос. Если удастся уладить, людям будет спокойнее...

- Как далее будет идти расширение угледобычи? Есть ли движение разрезов в сторону населенных пунктов?

С.К.: В направлении села Костёнково движения нет. Берёзовский разрез — шагнёт маленько на юг. Дальше-то некуда. Но потом начнётся обратное движение. Дальнейшие участки будут вскрываться, и формирования внешних отвалов не будет. Внешние отвалы будут загружаться во внутренние отвалы.

Участок они заканчиваются по отработке, потом пойдёт обратная засыпка. Яма процентов на 70-80 уменьшится по объёму. Там два внешних отвала сформировано. Первый полностью уйдёт, более половины второго тоже будет убрано.

- В 2017-м году возникло мощное протестное движение. Слышит ли власть то, о чём говорит народ?

С.К.: Конечно. Мы работаем во взаимодействии. Несколько недель сильно изменили тональность обсуждений. Начинаем слышать. В плановую работу переходим.

Сейчас изменился и формат публичных слушаний. При их проведении обязательно приезжает представитель района. Не только для того, чтобы проконтролировать, но и чтобы пояснить то, что в представленной документации. Ведь часто присутствующие просто не могут понять, что в ней сказано. Мы просим делать выдержки из проекта. Чтобы они были представлены в понятном формате. Кроме того, принято решение проводить слушания в выходные дни, когда граждане смогут принять в них участие. Считаю, нам удастся достичь взаимопонимания.

novokuznetsk.su

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