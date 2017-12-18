Обман по-новокузнецки: горожанам навязывают услуги, прикидываясь муниципалами

Жители нескольких многоэтажек в Новокузнецке столкнулись с объявлением якобы от “Водоканала”.

Согласно листовке, МУП “Водоканал” извещает жителям о том, что некий Центр метрологии проводит в их доме поверку водосчётчиков.

На первый взгляд, ничего криминального нет. Однако “Водоканал” в Новокузнецке — не муниципальное унитарное предприятие, а общество с ограниченной ответственностью. Вскоре после жалоб читателей на первое объявление журналисты столкнулись с другим, но очень похожим — там услуги предлагали уже более настойчиво, рассказывая о переплате. Номер телефона в листовках совпадал.

Так “Водоканал” или нет?

ВашГород.ру попробовал разобраться и позвонили по указанному в листовке номеру. Представились жителем города.

Дружелюбный мужской голос сказал, что мы позвонили в компанию “Центр метрологии”. На вопрос, всем ли надо пройти поверку счётчиков, ответил — нет, только в том случае, если срок поверки кончился.

“К вам приходит специалист, производит поверку, после него выдаётся свидетельство”, — рассказал собеседник.

Но вот на следующий вопрос, представляет ли компания новокузнецкий “Водоканал”, мужчина ответил утвердительно.

В следующий раз мы попробовали поговорить с компанией, как журналисты. В ответ на вопрос, принадлежат ли объявления “Центру метрологии”, женский голос ответил: “Да, расклеивают [объявления]”. Но прокомментировать информацию о том, почему в листовках указано некое МУП “Водоканал”, собеседница затруднилась.

Позже нам удалось связаться с представителем компании, компетентным отвечать на вопросы (назвать своё имя-фамилию и должность собеседник отказался). Он подтвердил, что объявление действительно расклеивает их компания, но комментировать ситуацию не стал.

Мнение настоящего “Водоканала”

В ООО “Водоканал” нам сообщили, что МУП “Водоканал” к ним никакого отношения не имеет.

“К нам поступали обращения жителей по поводу этих объявлений. Но ООО “Водоканал” поверкой счётчиков не занимается. Мы не знакомы с этой компанией и к объявлениям отношения не имеем”, — рассказали ВашГород.ру в организации.

Собеседница добавила, что в “Водоканале” давно интересуются, что за компания расклеивает такие объявления. Сотрудники предполагают, что так неизвестная организация пытается привлечь к себе клиентов.

Муниципальное унитарное предприятие “Водоканал” есть в Осинниках. Но там ВашГород.ру также сообщили, что объявления не расклеивали. А ещё — что осинниковцы тоже звонят и спрашивают по поводу листовок.

Законна ли поверка

Судя по сайту организации, что указана в листовках, компания, как и многие другие в Новокузнецке, делает поверку и установку счётчиков. Лицензия тоже имеется — согласно ей, организация зарегистрирована в городе Тольятти Самарской области.

Также в листовке указано, что поверка государственная. Как ВашГород.ру сообщили в новокузнецкой компании “Энергоконтроль”, это значит, что организация должна пригласить на процедуру поверителя из Новокузнецкого филиала ФБУ «Кемеровский центр стандартизации и метрологии». Документы также должны быть оформлены этой организацией.

При поверке жильцам нужно быть бдительными.

“Есть такие организации, которые оформляют свидетельство о поверке без фактической проливки счётчиков на дому. Это грозит тем, что счётчики могут работать со значительной погрешностью, а значит, не будет одинаковых показаний между общедомовым счётчиком и квартирными. Эта разница будет выставлена как ОДН”, — рассказали редакции в компании “Энергоконтроль”.

Отличить добросовестную организацию от мошенников просто — такая компания делает полностью процедуру. Специалисты должны подключить к счётчику переносную проливную установку и сравнить с ней показатели квартирного счётчика.

Мнение юриста

Объявления якобы от «МУП Водоканал», по сути — реклама, так как они адресованы неопределённому кругу лиц и направлены на привлечение внимания к объекту рекламы, поддержание интереса к нему и продвижение на рынке, рассказал ВашГород.ру юрист из Новокузнецка Евгений Ильченко. И в нашем случае компания нарушила Закон “О рекламе” сразу несколько раз, добавил он.

“Первое: в соответствии с пунктом 20 части 3 статьи 5 Закона «О рекламе» недостоверной признаётся реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения об изготовителе или о продавце рекламируемого товара. В нарушение этой правовой нормы в тексте вышеуказанной рекламы содержится недостоверная информация о продавце товара (услуги). Второе: частью 7 статьи 5 Закона «О рекламе» установлено, что не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы”, — прокомментировал Евгений Ильченко.

В нашем случае в листовках в нарушение закона отсутствует существенная информация о том, какие именно услуги предоставляет компания, из-за чего искажается смысл информации, и потребителей рекламы вводят в заблуждение. Но и это ещё не всё.

“Частью 6 статьи 38 Закона «О рекламе» установлено, что за нарушение требований пункта 20 части 3, части 7 статьи 5 Закона «О рекламе» ответственность несёт рекламодатель. Третье: статья 19 закона «О рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006 года запрещает распространение наружной рекламы, к которой относятся и объявления соответствующего содержания, на объектах культурного наследия, а также на подъездах жилых домом без согласования собственников помещений в нём”, — добавил наш эксперт.

По словам Евгения Ильченко, в этом случае, как и в других ситуациях с недостоверной рекламой, пожаловаться можно в Управление Федеральной Антимонопольной службы по Кемеровской области.

В борьбе за клиентов для многих компаний, к сожалению, все средства хороши. Советуем жителям быть бдительными и всегда проверять информацию о процедурах в вашем доме у управляющей компании.