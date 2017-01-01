Лучшее за 2017-й: Интервью Сергея Кузнецова

Осенью 2017 года глава Новокузнецка Сергей Кузнецов встретился с редактором novokuznetsk.su Иваном Путиловым. По итогам встречи мы выдали несколько материалов, а сейчас собрали всё самое лучшее в один.

Про теплосети

Износ сетей достиг 60%. А часть из них вообще находятся в судебном споре:

«Мы спорим с НЭСом о принадлежности электрических сетей. И пытаемся отсудить все сделки, которые они совершили по отчуждению», — рассказал Сергей Кузнецов.

Сейчас электросети Новокузнецка на 50 лет переданы в аренду «Горэлектросети», а городская администрация продолжает оспаривать законность всех сделок по электросетям.

«Есть второй процесс: “Тепловая энергия” судится с нами за тепловые сети. <...> Оба дела тянутся долго, все стороны уже устали — как двадцатый раунд на ринге, висят друг на друге и пытаются бить. Время от времени у кого-то появляется прилив сил, начинаются местные бои. Чтобы решить эти проблемы есть вариант мирного соглашения, который мы сейчас готовим (при наличии экспертных заключений по составу и стоимости имущества), а затем выходим на утверждение Совета народных депутатов. Если мы это сделаем, то за всё время моей работы в городе — это будет самое важное достижение», — отметил Сергей Кузнецов.

Про «синдром Казеки»

Как рассказал Сергей Кузнецов, случай с Виктором Казекой заставил полностью пересмотреть контроль ремонтных работ на сетях.

«Сейчас, когда раскапывают трубы, каждый участок мы фотографируем, фото приходят в специальный чат, где можно наглядно сравнить, как было и стало».

Про строительство

Отсутствие необходимой сетевой инфраструктуры тормозит строительство и развитие всего города. Например, Ильинка уже подошла к точке максимальной нагрузки.

У Ильинки есть своя особенность. Весь район сидит на одной трубе Западно-Сибирской ТЭЦ, мощность которой имеет свой предел. Определённую часть [тепла] мы отдаём в посёлок Металлург, но со следующего года нужно это останавливать. Они должны сами построить свою котельную и обеспечить себя теплом. Ещё одна проблема – узкая труба обратки, её нужно расширять. Мы добились, чтобы РЭК инвестировала 75 млн на первый этап работ. Проблема Ильинки комплексная: не хватает тепла и локально, и глобально. Две газовые котельные уже есть, будем ставить третью.

Также глава Новокузнецка сообщил, что есть вероятность возобновления строительства в кварталах 5, 6, 7, которые получат собственные котельные.

Про доходы

Собственные доходы Новокузнецка падают по нескольким причинам.

Люди, у которых земля в собственности, пошли в суды и переоценили кадастровую стоимость участков. Поэтому у нас где-то на 400 млн рублей снизились доходы от земли. Можно сказать, что доходов с земли у нас больше нет. <...> Предприятия сокращают издержки. По закону, от всей уплаченной суммы НДФЛ в Новокузнецке остаётся 15%, есть допнормативы, которые утверждает субъект, нам губернатор дал 27% – это то, что оседает в городе.

Новокузнецк-400

«Все работы на объектах 400-летия, которые остались в городском подчинении — это объекты культурного наследия: здание музея Достоевского, ДК «Алюминщик», Кузнецкая крепость, идут в намеченном графике. Кинотеатр «Коммунар» мы передали в областную собственность , чтобы ускорить работы по согласованию на объекте. Сейчас они нашли собственного подрядчика и работают. Наряду с этими объектами отреставрируем и памятник Кирову, который тоже входит в число объектов культурного наследия».

Глава Новокузнецка также рассказал, что в городе второй год подряд ударно отремонтируют дороги, ещё больше, чем в 2017-м. Постановление о федеральном финансировании подписал Дмитрий Медведев.

«Панируем подтянуть дороги агломерации и на 1,47 млрд рублей сделаем 100 км».

Про культуру

Денег в бюджете нет. Объединять три управления – спорт, молодёжь и культуру – вообще нельзя, тогда мы сразу же убьём культуру. У нас тогда будет один спорт, а культура будет работать у них на обслуживании. Люди там работают отчаянно на всех мероприятиях под дождём, на морозе. Но погрузиться в эту тему фундаментально мне не хватает времени.

Про второй срок

Полномочия Сергея Кузнецова истекают осенью 2018 года. Во время беседы в октябре глава города заявил, что решения идти на второй срок или нет ещё не принял.

“Впереди ещё целый год. Нужно подготовить и провести 400-летие, решить множество проблем, сделать скоростной трамвай, дороги, котельные, всё, о чём мы говорили. Только после этого можно заводить об этом разговор”, – заявил Сергей Кузнецов.