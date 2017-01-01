Видеть воздух: В Новокузнецке продлили режим НМУ

Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, в городе до вечера 7 января продлён режим НМУ.
«Режим N1 неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) Новокузнецкой Гидрометобсерваторией для предприятий города в связи с установившимся антициклоном продлен до 18 часов 7 января.
Предприятия, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ, обязаны:
- Запретить продувку и чистку оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанных с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу.
- Усилить контроль за герметичностью газоходных систем и агрегатов и техническим состоянием всех газоочистных установок.
- Минимизировать проведение работ, вызывающих пыление и дополнительное загрязнение атмосферы, в том числе работ, вызывающих образование летучих неприятно пахнущих веществ.
- Усилить контроль за соблюдением технических нормативов выбросов при выпуске автомобилей на линию.
Проверку выполнения предприятиями мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду осуществляют контролирующие органы: Управление Росприроднадзора по Кемеровской области, Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области.
В соответствии с поручением главы города Сергея Кузнецова Общественная экологическая полиция совместно с комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка продолжают проводить оперативные рейды по выявлению источников негативного воздействия на окружающую среду и фактов сжигания отходов.
Все установленные факты нарушения санитарного и природоохранного законодательства в Куйбышевском, Орджоникидзевском, Заводском районах направляются в контролирующие органы для принятия мер административного воздействия.
Напоминаем, что с целью незамедлительного реагирования информацию о фактах сжигания отходов необходимо направлять в интернет-приемную комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов, размещенную на сайте eko-nk.ru», — говорится в сообщении.
novokuznetsk.su
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