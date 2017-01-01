Видеть воздух: В Новокузнецке продлили режим НМУ

Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, в городе до вечера 7 января продлён режим НМУ.

«Режим N1 неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) Новокузнецкой Гидрометобсерваторией для предприятий города в связи с установившимся антициклоном продлен до 18 часов 7 января.

Предприятия, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ, обязаны:

Запретить продувку и чистку оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанных с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу.

Усилить контроль за герметичностью газоходных систем и агрегатов и техническим состоянием всех газоочистных установок.

Минимизировать проведение работ, вызывающих пыление и дополнительное загрязнение атмосферы, в том числе работ, вызывающих образование летучих неприятно пахнущих веществ.

Усилить контроль за соблюдением технических нормативов выбросов при выпуске автомобилей на линию.

Проверку выполнения предприятиями мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду осуществляют контролирующие органы: Управление Росприроднадзора по Кемеровской области, Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области.

В соответствии с поручением главы города Сергея Кузнецова Общественная экологическая полиция совместно с комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка продолжают проводить оперативные рейды по выявлению источников негативного воздействия на окружающую среду и фактов сжигания отходов.

Все установленные факты нарушения санитарного и природоохранного законодательства в Куйбышевском, Орджоникидзевском, Заводском районах направляются в контролирующие органы для принятия мер административного воздействия.

Напоминаем, что с целью незамедлительного реагирования информацию о фактах сжигания отходов необходимо направлять в интернет-приемную комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов, размещенную на сайте eko-nk.ru», — говорится в сообщении.