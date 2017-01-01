Мороз-воевода: Когда в Кузбассе потеплеет

Синоптики предупреждают, что в большинстве районов Кузбасса 6 января сохранится минимальная температура 30−37 градусов мороза.

В ночь на 6 января ожидается от 26 до 31 градусов ниже нуля, по югу области до -37 градусов, сообщили в Кемеровском гидрометцентре. При облачности прогнозируют повышение до 18−23 градусов холода.

Днём станет теплее — 20−25 градусов мороза, местами -11, -16. Подует южный ветер со скоростью 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Ночью осадков не будет, зато днём ожидают небольшой снег. В некоторых районах дым, изморозь, на дорогах гололёд.

Потепление продолжится, и к середине будущей недели столбики термометра в Новокузнецке, по прогнозам синоптиков, будут показывать -3, -5 градусов.