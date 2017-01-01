Не пустили: ЦИК отказал жене муфтия Дагестана в регистрации кандидатом на пост президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России отказала жене муфтия Дагестана Айне Гамзатовой в регистрации кандидатом на выборах президента страны.

Группу избирателей, которая создавалась в поддержку Гамзатовой, Комиссия не зарегистрировала из-за нескольких нарушений при выдвижении.

Как пишет RT, группа уведомила ЦИК о проведении собрания 25 декабря, сделав это с нарушением пятидневного срока, который предполагается законом.

Помимо этого, желающая стать кандидатом Гамзатова не представила все необходимые документы, в том числе справки о крупных расходах, на себя и супруга. Ещё одним нарушением стало отсутствие в прошении о регистрации группы избирателей сведений о месте работы трёх сотен её участников.

Гамзатова является членом Союза журналистов, писателем, общественным и религиозным деятелем Дагестана. Также она руководит крупнейшим мусульманским информационным холдингом России и является советником муфтия по связям с органами власти.

novokuznetsk.su

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