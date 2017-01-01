Подобрали, отогрели: Сотрудники ГИБДД не дали замёрзнуть на трассе водителю «Газели»

5 января на трассе «Ленинск — Новокузнецк» из-за холодов сломалась «Газель», направлявшаяся из Новокузнецка в Кемерово.

Водитель пытался завести машину самостоятельно, но безуспешно. На помощь ему подоспели сотрудники ГИБДД. Лейтенанты полиции Александр Карпенко и Виталий Иванилов помогли водителю отогреться и дождаться эвакуатора в салоне патрульной машины.

Сотрудники полиции обеспечили безопасность дорожного движения на указанном участке дороги, следя за тем, чтобы сломанный автомобиль не помешал другим участникам дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что в мороз видимость становится хуже из-за клубов дыма от впереди идущих машин, поэтому водителей просят быть внимательнее. От дальних поездок лучше отказаться.

Теплеть в Кузбассе начнёт уже сегодня, а к середине недели ожидается оттепель.