Светлый праздник: Для новокузнечан пустят бесплатные автобусы в Рождество

Они будут курсировать до 3 часов ночи.

В ночь с 6 на 7 декабря в связи с проведением церковной службы в честь Рождества по городу будут курсировать несколько автобусов.

Автобусы малой вместимости начнут ездить в 22 часа 6 декабря и прекратят после 3 часов ночи сразу в нескольких районах Новокузнецка, чтобы горожане без труда смогли добраться в церковь и обратно. По одному автобусу на маршрут, сообщили в пресс-службе УТИС.

Вокзал — Михайло-Архангельская церковь — Спасо-Преображенский собор

Отправление от Вокзала: 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00.

Михайло-Архангельская церковь в сторону собора: 23.10, 23.10, 00.10, 01.10, 02.10.

Спасо-Преображенский собор: 22.30, 23.30, 00.30, 01.30, 02.30.

Михайло-Архангельская церковь в сторону Вокзала: 22.50, 23.50, 00.50, 01.50, 02.50.

Космонавтов — Ильинская церковь

Космонавтов: 22.00, 23.00, 01.00, 02.00.

Ильинская церковь: 22.30, 00.30, 01.30, 02.30.

Вокзал — Новобайдаевский микрорайон — Собор Рождества Христова

Вокзал: 23.40, 01.20, 03.00.

Собор Рождества Христова: 22.50, 00.30, 02.10.