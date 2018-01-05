Жить здорово: Аналитики рассказали, что ждёт российские банки в 2018 году

Ставки как по ссудам, так и по вкладам могут опуститься на пару процентных пунктов, а кредитовать банки станут охотнее. Продолжится и оздоровление банковского сектора со стороны ЦБ, пишет «РГ» со ссылкой на экспертов банковского рынка.

По мнению аналитика рейтингового агентства "Эксперт РА" Станислава Волкова, в 2018 году возрастет активность в автокредитовании и в необеспеченном кредитовании физлиц. Несмотря на то, что доходы населения практически не растут, для реализации отложенного спроса на крупные покупки для многих граждан будет достаточно уже того, что их доходы хотя бы перестали снижаться, говорит он.

Если инфляция в целом в 2018 году сохранится на уровне ниже пяти процентов (по итогам 2017 года она не превысила трех процентов), то ставки по рублевым кредитам снизятся на полтора-два процентных пункта, примерно на полтора процента упадут и ставки по вкладам, прогнозирует аналитик.

"Скорость этого снижения также будет зависеть от того, насколько уверенно Банк России будет снижать ключевую ставку, а также от успехов в репатриации капиталов", - рассказывает Волков.

В 2017 году ЦБ снижал ключевую ставку шесть раз. В итоге она упала с 10 до 7,75 процента.

В результате падения ставок ЦБ основной тенденцией банковского рынка в 2018 году может стать снижение рентабельности банков - это в большей мере скажется на доходности их кредитных портфелей, отмечает замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова. Банки будут вынуждены бороться за удешевление ресурсной базы, что станет одним из факторов активной конкуренции за средства физлиц, считает она.

"На фоне ожидаемого продолжения снижения процентных ставок, мы прогнозируем оживление спроса на кредиты физических лиц, в основном в ипотеке, авто- и потребительском кредитовании. Корпоративное кредитование также будет иметь тенденции к росту, однако в темпах сравнительно меньших, чем по кредитам физлицам", - говорит Носова.

В конце декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит активное оздоровление банковского сектора от недобросовестных игроков еще два-три года. Отзыв лицензий с повышенной частотой начался в 2013 году, когда Набиуллина возглавила ЦБ.

В 2017 году регулятор также ввел новый механизм санации проблемных банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Помощь оказывается через прямые инвестиции в капитал в отличие от действовавшей ранее системы санации, когда банк-санатор получал на эти цели практически бесплатный кредит от регулятора. Основным собственником банка на время санации по новой схеме становится сам ЦБ. Всего за четыре последних месяца 2017 года клиентами ФКБС стали три крупнейших российских частных банка - "Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк.

Среди банков в топ-100 по-прежнему есть кредитные организации, чрезмерно обремененные проблемными активами, при этом слабые темпы роста экономики вряд ли позволят им справиться с проблемами самостоятельно, говорит Волков.

"Но в силу их меньшей значимости не очевидно, что ими займется ФКБС. Частота отзыва лицензий может несколько возрасти по сравнению с 2017 годом до уровня 2016 года (40-50 банков), но не столько за счет банков из топ-100, сколько из-за значительного ужесточения с четвертого квартала 2017 года допустимого порога сомнительных операций банков - в большей степени это затронет небольшие банки", - считает он.

По мнению Носовой, оздоровление крупных игроков в краткосрочном аспекте - путь к укреплению банковской системы, учитывая, что на долю топ-20 банков приходится около 80 процентов совокупных активов всего сектора.

"Вместе с тем считаем, что на долгосрочном горизонте существует высокая неопределенность в отношении стратегии работы ЦБ с крупными оздоравливаемыми банками. Прежде всего речь идет об эффективности их деятельности и перспективах приватизации", - отмечает аналитик.

При этом, по мнению Носовой, количество отзывов лицензий в 2018 году продолжит снижаться. Основная причина в том, что значительная часть кредитных организаций, финансово неустойчивых или нарушающих законодательство, уже покинула рынок, говорит она.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники