Энергостратегия: Финляндия может к 2025 году отказаться от использования угля в энергетике

Финляндия может отказаться от использования угольной энергетики к 2025 году, пишет ТАСС.

Агентство сообщает, что министр жилищного строительства, энергетики и окружающей среды Киммо Тииликайнен заявил, что «правительство планирует выяснить, можно ли прекратить использование угля в стране уже в 2025 году».

В энергостратегии Финляндии прописано, что отказаться от угля страна должна к 2030 году. Заменой углю может стать газ, который даёт на 60% меньше выбросов в атмосферу.