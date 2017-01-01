Криптопирамида: Мединский, говоря о биткоинах, напомнил о Мавроди

Министр культуры РФ Владимир Мединский в блиц-интервью телеканалу RT дал понять, что не покупает биткоины. Он заявил, что те, кто помнит Мавроди, биткоинами не занимаются.
Мавроди – основатель «МММ», считающегося крупнейшей в российской истории финансовой пирамидой.
Отметим, что к биткоинам скептически относятся и другие российские министры – например, глава Минфина Антон Силуанов. А глава Минкомсвязи не считает биткоины валютой.
Напомним, слово «биткоин» заняло второе место по популярности в России в прошлом году.
Сегодня один биткоин стоит около 17 тысяч долларов.
Читайте также:
Биткоин, майнинг, блокчейн: что это такое и почему все об этом говорят
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники