Криптопирамида: Мединский, говоря о биткоинах, напомнил о Мавроди

Министр культуры РФ Владимир Мединский в блиц-интервью телеканалу RT дал понять, что не покупает биткоины. Он заявил, что те, кто помнит Мавроди, биткоинами не занимаются.

Мавроди – основатель «МММ», считающегося крупнейшей в российской истории финансовой пирамидой.

Отметим, что к биткоинам скептически относятся и другие российские министры – например, глава Минфина Антон Силуанов. А глава Минкомсвязи не считает биткоины валютой.

Напомним, слово «биткоин» заняло второе место по популярности в России в прошлом году.

Сегодня один биткоин стоит около 17 тысяч долларов.

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