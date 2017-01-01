Деньги во благо: как с умом пользоваться кредитной картой

О кредитных картах говорят много. Кто-то считает, что в них скрыто вселенское зло, другие — отмечают ряд преимуществ. Но историй о финансовых неприятностях, связанных с кредитками, всё же немало. Однако этого можно избежать, если знать, как правильно использовать кредитную карточку.
У каждой кредитки есть определённый лимит, который владельцу выдаёт банк. Карточкой можно расплачиваться за покупки и снимать с неё наличные, пишет «ВашГород.ру».
Обычно у карты есть льготный период — 50-60 дней. В течение этого времени банк не берёт проценты за пользование деньгами. Если вернуть деньги за это время полностью не получатеся — придётся внести хотя бы минимальный платёж, как правило, 5-10% от суммы долга плюс проценты.
Что нужно помнить при использовании кредитки
Не стоит снимать наличные, если нет льготных условий. Банки не позволяют обналичивать деньги просто так – как правило, берут комиссию и не дают льготный период.
Важно всегда закрывать кредитку за время беспроцентного периода. Не нужно тратить больше, чем вы сможете потом положить обратно.
Брать деньги с кредитки на повседневные траты – плохая идея. Лучше пересмотреть расходы, чем попасться на удочку банкиров.
Плюсы кредитной карточки
Можно использовать кредитку в качестве залога при аренде машины, жилья или оборудования. Таким образом не придётся замораживать собственные деньги. Проценты за это не начисляют, ведь никаких денежных переводов не было.
Вариант с использованием кредитной карты подходит тем, у кого стабильная зарплата: можно положить все деньги на счёт под проценты, весь месяц жить на кредитку, погасить её со следующей зарплаты. Раз вы успели уложиться за льготный период, банк не начислит проценты, зато получите проценты по вкладу. Дальше – по той же схеме, ведь после погашения долга льготный период начинается заново.
Кроме того, многие банки предлагают высокий кэшбэк при использовании кредитки, разные бонусы и мили. При таком подходе кредитная карта – это выгодный банковский продукт.
В общем, самое важное - вовремя внести деньги, которые вы сняли с карты. И тогда проблем с кредиткой у вас не будет.
novokuznetsk.su
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