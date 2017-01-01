Деньги во благо: как с умом пользоваться кредитной картой

О кредитных картах говорят много. Кто-то считает, что в них скрыто вселенское зло, другие — отмечают ряд преимуществ. Но историй о финансовых неприятностях, связанных с кредитками, всё же немало. Однако этого можно избежать, если знать, как правильно использовать кредитную карточку.

У каждой кредитки есть определённый лимит, который владельцу выдаёт банк. Карточкой можно расплачиваться за покупки и снимать с неё наличные, пишет «ВашГород.ру».

Обычно у карты есть льготный период — 50-60 дней. В течение этого времени банк не берёт проценты за пользование деньгами. Если вернуть деньги за это время полностью не получатеся — придётся внести хотя бы минимальный платёж, как правило, 5-10% от суммы долга плюс проценты.