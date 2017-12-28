Русские горки: что будет с рублём в 2018 году

2018-й год готовит российской валюте новые испытания: всюду новые санкции, интервенции, выборы, инфляция...

По мнению экспертов, рубль к концу года может подорожать до 65 рублей. Но накануне мартовских выборов президента власти рублю сильно упасть не дадут, пишет «Газета.Ru».

Вопреки опасениям экспертов, масштабные интервенции Минфина в декабре не сломили рубль. На новогодние праздники Россия ушла с долларом по 57,5 рублей и евро по 68,86 рублей.

В первые дни 2018-го доллар подешевел до 57,02, а евро — 68,73.

Нефть дорожала в конце декабря и продолжает расти в цене и после Нового года. В конце прошлого месяца она перешагнула за отметку в $66 за баррель Brent, сегодня за него дают уже более $67.