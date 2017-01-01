98 — живы, 13 — не найдены до сих пор: “Лиза Алерт” рассказал о поисках новокузнечан

Представители поисково-спасательного отряда “Лиза Алерт” в Новокузнецке рассказали об итогах 2017 года.

За минувший год волонтёры поднимались на поиски 130 раз. 98 операций завершились успехом — пропавшие были найдены живыми. 19 человек найдены погибшими, ещё 13 человек до сих пор не найдены.

Половина поисков приходится на несовершеннолетних и пожилых. В 2017 году к добровольцам поступало 37 заявок на поиск детей и подростков — из них 36 нашли живыми. Из 36 операций по поиску пожилых людей счастливый итог «найден, жив!» — у 21 поиска.

В 2017 году лидер волонтёров «Лиза-Алерт» в Новокузнецке Егор Кузьмин рассказал novokuznetsk.su, как вести себя родителям, когда пропал ребёнок.