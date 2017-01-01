Контрконтрсанкции: ЕС выписал России счёт на €1,4 млрд за эмбарго на ввоз свинины

В Евросоюзе оценили российский запрет на ввоз свинины в €1,4 млрд в год. И намерены взыскать эти деньги с нашей страны.

На неделе ЕС подал иск к России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Теперь в ВТО должны сначала оценить справедливость указанной в иске суммы, а затем решить, применять ли эту меру в отношении России.

Сумма в €1,4 млрд равняется годовому объему экспорта свинины в Россию до введения санкций. В ЕС также отмечают, что намерены увеличивать требуемую сумму на 15% ежегодно.

Ранее российское правительство расширило контрсанкции, запретив поставлять в Россию живых свиней и субпродукты из ЕС и США.

Санкции ЕС против РФ введены в 2014 году в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией, они неоднократно расширялись и продлевались. Первоначально в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц.

В ответ на это Россия ввела контрсанкции, наложив эмбарго на ввоз различных товаров из стран Евросоюза, например, фруктов, сыров, мяса и других.