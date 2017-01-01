Ни в чём себе не отказывайте: Назван максимальный размер декретных в 2018 году

В 2018 году в России вырос максимальный размер пособия по уходу за ребёнком и больничного.
По данным Минтруда, максимально по уходу за ребёнком до полутора лет можно получить 24 503 рублей за месяц.
Кроме того, вырастут пособия по беременности и родам и временной нетрудоспособности – в 2018 году их максимальный размер составит 61 375 рублей в среднем за месяц.
Максимальный размер больничных составит около 61,4 тысячи рублей в месяц.
Рост обусловлен изменением расчётного периода, из которого исчисляются выплаты. В 2018 они будут рассчитываться из заработка за 2017 и 2016 годы.
При этом в Минтруде уточнили, что получить максимальные выплаты могут только те, чей официальный заработок за 2017 год составлял не менее 755 тысяч рублей (примерно 63 тысяч рублей в месяц), а за 2016 — 718 тысяч рублей (около 60 тысяч в месяц).
Кроме того, ведомство напомнило, что пособия в названных размерах смогут получить только официально трудоустроенные россиянки, а женщины, которые официально не работали, в случае рождения ребенка могут получить социальное пособие через органы соцзащиты.
novokuznetsk.su
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