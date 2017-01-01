Ни в чём себе не отказывайте: Назван максимальный размер декретных в 2018 году

В 2018 году в России вырос максимальный размер пособия по уходу за ребёнком и больничного.

По данным Минтруда, максимально по уходу за ребёнком до полутора лет можно получить 24 503 рублей за месяц.

Кроме того, вырастут пособия по беременности и родам и временной нетрудоспособности – в 2018 году их максимальный размер составит 61 375 рублей в среднем за месяц.

Максимальный размер больничных составит около 61,4 тысячи рублей в месяц.

Рост обусловлен изменением расчётного периода, из которого исчисляются выплаты. В 2018 они будут рассчитываться из заработка за 2017 и 2016 годы.