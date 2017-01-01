Тариф «Путинский»: Сколько семей смогут получить ипотеку под 6%

Анонсированная президентом страны ипотека под 6 процентов для тех, у кого второй и последующие дети появились с 1 января 2018 года, создаёт совершенно новую категорию заёмщиков.
Как пишет «Российская газета», расширить круг лиц, которые могут воспользоваться ипотекой под 6 процентов, предложил Минстрой. Рефинансировать уже имеющиеся кредиты смогут семьи, у которых в семье появился ребёнок после 1 января 2018 года. По данным ВЦИОМ и Росстата, всего льготной ставкой может воспользоваться 620 тысяч семей.
Программа поддержки семей, у которых родится второй или третий ребёнок в 2018 году, позволит семье с детьми экономить около 100 тысяч рублей в год, сообщил недавно глава Минстроя Михаил Мень. Таким образом, семьи с двумя детьми сократят свои расходы на 300 тысяч рублей (они могут пользоваться сниженной ставкой 3 года), а с тремя и более детьми - на 500 тысяч рублей (им ставка в 6 процентов предоставляется на 5 лет). Еще 450 тысяч рублей от стоимости квартиры можно сэкономить за счёт использования материнского капитала. Таким образом, для многодетных семей сумма экономии от новых мер приближается к миллиону рублей.
Причём спрос должен вырасти и среди семей с одним ребёнком, считает генеральный директор Tekta Group Роман Сычёв. Ведь для них введена ежемесячная выплата размером в среднем в 10 тысяч рублей.
"Полагаю, многие используют эти средства для займа на покупку квартиры. Сегодня средний ежемесячный платеж по ипотеке в России составляет порядка 20 тысяч рублей, то есть адресная помощь государства поможет малоимущим семьям с одним ребенком закрывать до половины финансовой нагрузки от ипотеки", - отмечает он.
Рефинансирование может стать довольно сильным трендом 2018 года. Любое снижение ставок по ипотечным кредитам становится для нынешних заёмщиков поводом ещё раз оценить условия, по которым они пользуются кредитом. Банки активно переманивают клиентов у конкурентов, создавая благоприятные условия для перекредитования. При этом они не слишком охотно снижают ставки для собственных заемщиков, что усиливает миграцию ипотечных заемщиков в поисках лучших условий.
novokuznetsk.su
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