Тариф «Путинский»: Сколько семей смогут получить ипотеку под 6%

Анонсированная президентом страны ипотека под 6 процентов для тех, у кого второй и последующие дети появились с 1 января 2018 года, создаёт совершенно новую категорию заёмщиков.

Как пишет «Российская газета», расширить круг лиц, которые могут воспользоваться ипотекой под 6 процентов, предложил Минстрой. Рефинансировать уже имеющиеся кредиты смогут семьи, у которых в семье появился ребёнок после 1 января 2018 года. По данным ВЦИОМ и Росстата, всего льготной ставкой может воспользоваться 620 тысяч семей.