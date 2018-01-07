Радость Рождества: Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Перед началом службы в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл поздравил всех православных с Рождеством.
«В преддверии праздника Рождества Христова из храма Христа Спасителя я всех вас, мои дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю. Поздравляю с этим величайшим событием в истории человеческой», — обратился патриарх к верующим.
Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя в 23:00 по московскому времени. На праздничную службу в главном храме России собрались тысячи верующих.
Как пишет РИА «Новости», ранее глава РПЦ записал телеобращение к верующим, в котором отметил, что более двух тысяч лет назад, когда в Вифлееме произошли события, в честь которых отмечается светлый праздник, «многие поколения напряженно ожидали» мессию, который должен был «сойти на Землю, чтобы обновить жизнь человечества», однако «когда бог пришёл, его проглядели все, кроме учёных волхвов и простодушных пастухов».
"Проглядели, потому что думали о Боге по-своему, по-человечески. А Он оказался совсем иным. Его ждали как грозного и благородного Царя, а Он родился от скромной, никому не известной Девы. От Него ждали решительных общественных перемен, а Он стал учить о любви к врагам. В Мессии видели источник благоденствия еврейского народа, а Он распахнул двери в Царство Небесное каждому человеку", — сказал патриарх.
По его словам, многим людям тогда "не хватило веры и мужества распознать воплотившегося Сына Божия". Иисус Христос, продолжил предстоятель, "открыл миру самую главную истину — Бог есть любовь", и то, что "любовь — это ключевой принцип всего мироздания", а "отказ от нее — неизбежное самоуничтожение".
"Жизнь христианина призвана быть удивительным свидетельством реальности Божественной любви в мире. Пусть же каждый из нас сегодня победит отчужденность и вражду, страх и неприязнь и сумеет разглядеть в своем ближнем не источник проблем, а человека, ради которого сам Бог пришёл на землю, и пусть наши дома снова наполнятся радостью Рождества", — сказал патриарх.
Президент Путин встретил Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге. Он подарил храму икону.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники