Радость Рождества: Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Перед началом службы в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл поздравил всех православных с Рождеством.

«В преддверии праздника Рождества Христова из храма Христа Спасителя я всех вас, мои дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю. Поздравляю с этим величайшим событием в истории человеческой», — обратился патриарх к верующим.

Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя в 23:00 по московскому времени. На праздничную службу в главном храме России собрались тысячи верующих.

Как пишет РИА «Новости», ранее глава РПЦ записал телеобращение к верующим, в котором отметил, что более двух тысяч лет назад, когда в Вифлееме произошли события, в честь которых отмечается светлый праздник, «многие поколения напряженно ожидали» мессию, который должен был «сойти на Землю, чтобы обновить жизнь человечества», однако «когда бог пришёл, его проглядели все, кроме учёных волхвов и простодушных пастухов».