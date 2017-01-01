За лучшей жизнью: В 2017 году в Кузбасс по программе переселения переехало более 1700 иностранцев

1733 человека перебрались в Кузбасс в 2017 году по программе переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, в 2017 году программой было предусмотрено переселение 900 соотечественников (450 участников и 450 членов семей) в Кемеровскую область. Но на деле число переехавших в наш регион оказалось в два раза больше.

Почти 60% из них осели в Кемерове и Новокузнецке, около 10% — в Междуреченске, 6% — в Прокопьевске и около 5% — в Ленинске-Кузнецком.

67% переселенцев — граждане трудоспособного возраста, 30% — несовершеннолетние.

У трети граждан, переехавших в Кузбасс по программе, есть высшее или неоконченное высшее образование, среднее профессиональное образование есть ещё у 30%.

Популярностью пользуется эта программа у студентов из стран ближнего зарубежья, которые приехали в Кемеровскую область получать высшее образование. В 2017 году 100 студентов решили поучаствовать в госпрограмме.