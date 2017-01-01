Борьба с огнём: В администрации Новокузнецка провели экстренное собрание комиссии по ЧС

В администрации Новокунецка комиссия по чрезвычайным ситуациям под председательством главы города Сергея Кузнецова на внеочередном заседании обсудила вопросы пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба администрации города, причиной заседания стал пожар на обувной фабрике в Новосибирской области, который 4 января унёс жизни 10 человек.

Кроме того, глава города Сергей Кузнецов потребовал активизировать подобную работу и руководителей всех специализированных лечебных заведений с постоянным пребыванием людей, больниц, а также управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ)», — говорится в сообщении.

«Администрация города рекомендует всем руководителям объектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих свою деятельность, в том числе и с привлечением иностранных граждан, усилить на своих предприятиях соблюдение мер противопожарной безопасности.

В морозные дни особое внимание мерам безопасности следует уделить и жителям частного сектора. Холода, установившиеся в регионе в эти дни, заставляют собственников усиленно эксплуатировать печи, нередко технически не готовые к этому, а также использовать электрические нагревательные приборы в качестве дополнительного источника тепла.

В этот период в домах с системами печного, водяного и газового отопления рекомендуется особенно тщательно следить за исправностью оборудования. Недопустимо оставлять без присмотра растопленные печи и включенные электроприборы. Крайне опасно перегружать электропроводку.

Специалисты МЧС России по Кемеровской области и администрация города напоминают жителям о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности при использовании всех видов оборудования, неправильная эксплуатация которого может привести к пожару.

В ближайшие дни в городе будет проведена серия внеплановых проверок на предмет соблюдения предприятиями лечебной, социальной сферы, малого и среднего бизнеса, торговли и ряда других мер противопожарной безопасности.

novokuznetsk.su

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