Налетай: За ТЦ в Новокузнецке просят почти 400 млн рублей

Шестиэтажный ТЦ в Новокузнецке стал самым дорогим объектом Кузбасса в продаже в 2017 году. Собственник оценил его в 398 миллионов, сообщает портал N1.RU.

В этом ТЦ на Тореза, 64 раньше находился магазин «Солнышко». Площадь этого объекта — 4,5 тыс. кв. м., цена — 397,9 млн руб.

В топ-5 самых дорогих объектов коммерческой недвижимости, выставленных на продажу в Кузбассе в 2017 году, также попали торговый центр на Западном проезде в Киселёвске за 300 млн рублей, трёхэтажный магазин на Тухачевского, 50 в Кемерове — 193,2 млн руб.

Здание кемеровского кинотеатра «Москва» на проспекте Дзержинского оценили в 87,6 млн руб. И это четвёртое место рейтинга. Его продают как коммерческую недвижимость.

На пятом месте — административное здание на Карболитовской, 1 в столице региона. Его площадь — 28,3 тыс. кв. м., цена — 85 млн руб.