«Настрой эксклюзивности»: Особняк под Новокузнецком продают за 65 млн рублей

Коттедж в селе Куртуково продаётся за 65 млн рублей.

Авторы объявления называют его «одним из лучших, представленных на рынке недвижимости в Новокузнецке». Земельный участок площадью в 1 Га с ландшафтным дизайном и многоуровневой подсветкой.

До ближайшего разреза — а эта тема одна из важнейших сегодня в нашем районе — около шести километров, а значит, «отсутствие промышленной зоны влияет на чистоту воздуха и территории».

Сам коттедж состоит из нескольких уровней. Внутри кинозал, бильярд, тренажёрный зал, столовая, гостиная с камином. «Эркер на невысоком подиуме можно использовать как сцену», уточняется в объявлении.

На первом этаже также столовая со встроенной кухней, кладовая, санузел, просторная закрытая веранда. На втором этаже — три больших спальни с гардеробными, кабинет, два санузла.

«Широкие мраморные ступени крыльца с колоннами, массивная входная дверь создают настрой эксклюзивности внутреннего убранства дома. Все комнаты оснащены великолепной мебелью, уютные ковры и текстиль подобраны по дизайнерскому проекту. На участке установлена большая беседка с камином и зоной барбекю», — говорится в объявлении.

Рядом с домом - двухэтажный гараж на два автомобиля, с котельной и жилой комнатой для персонала. Есть двухуровневая баня и гостевой дом трёх комнат. Хватило на участке и места под огород и большую теплицу с курятником и вольером. Вода подаётся из индивидуальной скважины, электроэнергия подаётся от собственной подстанции.

Изначально за этот коттедж просили 79 млн рублей, за полгода цена снизилась до 65 млн. Но и теперь он остаётся одним из самых дорогих домов на рынке недвижимости в Кузбассе.