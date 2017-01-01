Доуправлялись: Сменить управляющую компанию стало проще

С января вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, которые упростили отказ жителей от услуг организации, которая занимается обслуживанием дома, пишет «Российская газета».

«В случае действительно серьёзных проступков УК ответственность должна наступать без промедлений», — сообщил глава минстроя Михаил Мень.

Ранее в случае добровольного отказа управляющей компании принять решение собственников о смене УК в дело вступал суд, что занимало много времени.

Теперь закон позволяет изъять дома у УК по решению жилищной инспекции. Причём компания может лишиться части домов, в отношении которых она допустила грубые нарушения, или всего находящегося у неё в управлении жилого фонда.