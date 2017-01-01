Доуправлялись: Сменить управляющую компанию стало проще

С января вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, которые упростили отказ жителей от услуг организации, которая занимается обслуживанием дома, пишет «Российская газета».
«В случае действительно серьёзных проступков УК ответственность должна наступать без промедлений», — сообщил глава минстроя Михаил Мень.
Ранее в случае добровольного отказа управляющей компании принять решение собственников о смене УК в дело вступал суд, что занимало много времени.
Теперь закон позволяет изъять дома у УК по решению жилищной инспекции. Причём компания может лишиться части домов, в отношении которых она допустила грубые нарушения, или всего находящегося у неё в управлении жилого фонда.
Грубым будет считаться нарушение, повлекшее опасность для жизни и здоровья жильцов дома, а также умышленное злоупотребление, к примеру, частое сегодня нарушение — отказ передать техническую документацию на дом при переходе его в управление новой организации.
Также закон ограничивает срок лицензии по управлению многоквартирным домом пятью годами.
«Ранее лицензии УК были бессрочными, а факты их отзыва единичными», — сообщила «Российской газете» исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ »ЖКХ контроль« Светлана Разворотнева. Теперь же в сфере ЖКХ может начаться чистка рынка от организаций, которые плохо выполняют свою работу или имеют большие долги.
novokuznetsk.su
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