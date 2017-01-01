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Новость от 08 января 2018

Освоят триллион: Жилищную госпрограмму перевели на проектное управление

Госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» перевели на проектное управление.

Одновременно досрочно прекращается действие программ «Жилище» и «Повышение устойчивости жилых домов». Они интегрируются в госпрограмму, сообщается на сайте правительства.

Новая госпрограмма призвана увеличить ввод жилья, понизить отношение стоимости квартиры площадью 54 кв.м. к среднему годовому денежному доходу семьи из трёх человек, повысить производительность труда строителей.

Одним из пунктом госпрограммы стали правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета регионам.

Объём финансирования новой программы, которая рассчитана до 2025 года, составит 1072,33 млрд рублей.

В рамках программы выделяются приоритетные проекты: «Ипотека и арендное жилье» и «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг».

Для оценки эффективности программы утверждена система показателей и индикаторов.

novokuznetsk.su

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