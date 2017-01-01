Давно пора: В России появился новый вид пенсии

С января 2018 года в России учреждён новый вид пенсии — социальная пенсия детям-подкидышам, информация о родителях которых неизвестна.

Удивительно, но раньше дети-сироты получали пенсию в связи с потерей кормильца. А подкидыши таких выплат не имели, поскольку юридически у них не было родителей, а значит, и кормильцев. Теперь всех детей, оставшихся без родителей, уравняли в правах.

Сюда же относятся «потеряшки», найденные на улицах, и малыши, от которых матери отказались прямо в роддоме.