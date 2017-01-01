Давно пора: В России появился новый вид пенсии

С января 2018 года в России учреждён новый вид пенсии — социальная пенсия детям-подкидышам, информация о родителях которых неизвестна.
Удивительно, но раньше дети-сироты получали пенсию в связи с потерей кормильца. А подкидыши таких выплат не имели, поскольку юридически у них не было родителей, а значит, и кормильцев. Теперь всех детей, оставшихся без родителей, уравняли в правах.
Сюда же относятся «потеряшки», найденные на улицах, и малыши, от которых матери отказались прямо в роддоме.
О какой сумме идёт речь? От рождения до наступления 18-летнего возраста ежемесячно они будут получать на личный счёт пенсию в 10 068 рублей. А если потом они поступят в вуз на очное отделение — то до 23-х лет.
Как отмечают в Пенсионном фонде России, новую пенсию начнут платить примерно четырём тысячам подкидышей. Деньги будут поступать на счета детей, а распоряжаться ими будут опекуны.
novokuznetsk.su
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