Стабильный рост: В Новокузнецке утверждены новые тарифы на электроэнергию

Региональная энергетическая комиссия (РЭК) под Новый год сделала традиционный подарок жителям Кемеровской области. 26 декабря РЭК приняла постановление о тарифах на электроэнергию на 2018 год.

Киловатт с 1 июля 2018 года подорожает на 9 копеек. Сегодня большинство граждан платит за кВт.ч 2,21 руб, а со второго полугодия придётся платить по 2,3 руб.

Напомним, на сегодняшний день новокузнечане оплачивают в полном объёме только жилищные услуги и электроэнергию. Власти хотят отказаться от субсидирования и выйти на 100%-ную оплату граждан и по другим коммунальным услугам, сделав этот вид поддержки адресным. Поэтому в июле в Новокузнецке отопление и водоснабжение могут подорожать значительно. Но окончательное решение ещё не принято.