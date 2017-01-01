Вот это поворот: Депутаты разрешили открытую добычу ископаемых в черте Новокузнецка

Горсовет ещё в 2012 году принял документ под названием «Правила землепользования и застройки города Новокузнецка». Один из пунктов Правил гласит, что в черте городского округа можно проводить геологические изыскания и даже добывать полезные ископаемые открытым способом.

А значит, добыча полезных ископаемых открытым способом в границах Новокузнецка вполне возможна.