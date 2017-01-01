Вот это поворот: Депутаты разрешили открытую добычу ископаемых в черте Новокузнецка

Горсовет ещё в 2012 году принял документ под названием «Правила землепользования и застройки города Новокузнецка». Один из пунктов Правил гласит, что в черте городского округа можно проводить геологические изыскания и даже добывать полезные ископаемые открытым способом.
А значит, добыча полезных ископаемых открытым способом в границах Новокузнецка вполне возможна.
Согласно документу, в городской черте вполне могут появиться объекты капитального строительства в целях добычи недр их переработки (код вида разрешенного использования земельного участка 6.0).
Читаем правила дальше: оказывается, в черте города разрешено недропользование (код вида разрешённого использования земельного участка 6.1), а именно осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке. Также в Новокузнецке разрешено размещение объектов (код вида разрешенного использования земельного участка 6.2) капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей промышленности.
Кроме того, народные избранники разрешили размещать в Новокузнецке ещё и предприятия судостроения. Из всего этого складывается впечатление, что-либо они, принимая документ, его прежде не прочитали, либо читали, но не вникали в его суть. Конечно, океанские лайнеры вряд ли кто-то решит строить за тысячи километров от океана, а вот добыча угля вполне может начаться по соседству с жилыми кварталами. Подтверждением тому даже не соседние города Киселёвск и Прокопьевск, а пригород Новокузнецка Листвяги, где угольщики вплотную подступают к жилым домам. И, заметьте, всё в рамках закона!
Для справки: в Новокузнецком районе проживают рядом с угольными разрезами в сёлах
- Костёнково (Загорское сельское поселение) -1740 человек;
- Берёзово (Загорское сельское поселение) — 428 человек;
- Рассвет (Загорское сельское поселение) — 837 человек;
- Новый Урал (Загорское сельское поселение) -12 человек;
- Ананьино (Загорское сельское поселение) -50 человек;
- Алексеевка (Загорское сельское поселение) -25 человек;
- Апанас (Загорское сельское поселение) -116 человек;
- Жерново (Красулинское сельское поселение) -19 человек;
- Ерунаково (Красулинское сельское поселение) -17 человек;
- Гавриловка (Сосновское сельское поселение) -152 человека
- Новый (Сосновское сельское поселение) -12 человек;
- Учул (Сосновское сельское поселение) -12 человек;
- Юрьевка (Сосновское сельское поселение) -18 человек;
- Николаевка (Сосновское сельское поселение) -359 человек;
- Тайлеп (Сосновское сельское поселение) -250 человек
Информация о количестве жителей взята из градостроительной документации 2016 г., размещённой на официальном сайте Новокузнецкого муниципального района.
Светлана Зеленина