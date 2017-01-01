Наведут порядок: УК-двойники уйдут в прошлое

В 2018 году в прошлое уйдут и управляющие компании-двойники.

Теперь изменения в законодательстве регламентируют максимальный срок, в течение которого УК может оставаться без домов в управлении.

Если в управлении в течение полугода нет ни одного дома, ГЖИ может обратиться в суд и аннулировать лицензию. Сегодня в России около 10% «укашек» не обслуживают дома.

Зачастую такие управляющие имеют схожие названия с другими УК тех же учредителей. Если у основной «управляшки» накапливаются долги, двойник приходит ей на смену. Многие жильцы даже не замечают подмены.

Немало таких УК и в Новокузнецке.