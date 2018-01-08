Деньги будут: СМИ рассказали, за счёт чего у врачей вырастет зарплата в 2018 году

Рост зарплат врачей будет обеспечен субвенцией Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2018 год в размере 1,871 млрд руб.

Информацию об этом в понедельник, 8 января, распространила пресс-служба ФОМС, пишут «Известия».

«Размер субвенции обеспечит выполнение указа президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по повышению заработной платы медицинским работникам», - говорится в сообщении.

Кроме того, субвенция подразумевает индексацию роста потребительских цен на лекарства на 4%.

29 декабря портал iz.ru рассказал, что в 2017 году был расширен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Список дополнили 60 новыми лекарствами. Цены на ЖНВЛП регулирует государство и не позволяет производителям и аптекарям завышать их.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники