Выборы-2018: Памфилова рассказала о претендентах на пост президента с «чудинкой»

67 человек изъявили желание стать президентом России.

46 человек — самовыдвиженцы, 21 — представители партий.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, среди тех, кто подал документы в комиссию, есть люди с «чудинкой».

«Не хотелось бы давать характеристики, но есть с чудинкой кандидаты. Один заявил, что непременно должен сдать документы сегодня, ровно в 22 часа 22 минуты», — привела пример Памфилова.

Накануне ЦИК завершил приём документов от самовыдвиженцев, у представителей партий есть ещё время до 12 января.