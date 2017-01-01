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Новость от 08 января 2018

Выборы-2018: Памфилова рассказала о претендентах на пост президента с «чудинкой»

67 человек изъявили желание стать президентом России. 

46 человек — самовыдвиженцы, 21 — представители партий. 

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, среди тех, кто подал документы в комиссию, есть люди с «чудинкой».

«Не хотелось бы давать характеристики, но есть с чудинкой кандидаты. Один заявил, что непременно должен сдать документы сегодня, ровно в 22 часа 22 минуты», — привела пример Памфилова.

Накануне ЦИК завершил приём документов от самовыдвиженцев, у представителей партий есть ещё время до 12 января.

novokuznetsk.su

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