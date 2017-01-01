Трачу непонятно куда: как научиться копить деньги

Партнёрский материал с ВашГород.ру

Новый год — отличный повод начать что-то делать. Например, копить деньги.

Что? В прошлом году вы тоже пытались это сделать, но ожидаемого результата это не принесло? Давайте попробуем разобраться, почему не получается накопить.

Есть несколько основных причин, помимо неумения распоряжаться собственными деньгами:

Ещё успею, у меня много времени впереди. А теперь представьте, если бы вы откладывали хотя бы три-четыре года и вкладывали бы деньги в биткоины или акции Apple? Ладно, хотя бы вложили под проценты на счёт в банке? Нужно заботиться о завтрашнем дне и отложить немного сегодня, чтобы не остаться без денег завтра.

Откладывать нечего. Денег и так не хватает, с чего вообще копить? По словам экспертов, основной рост заработка приходится на период с 25 до 35 лет. В какой-то момент рост прекратится, однако при этом появляется семья, дети, желание приобрести дорогостоящие вещи. Лучше начать копить как можно раньше – потом скажете себе спасибо.

Не хочу себе отказывать. В этом случае можно оптимизировать траты – использовать карты с кэш-бэком, следить за скидками, покупать вещи не в сезон, ненужные вещи стоит продавать, не переплачивать по кредитам и так далее.

Зарабатываю нормально, но деньги уходят непонятно куда. Стоит разобраться, на что вы тратите – записывать все расходы. Для этого можно скачать специальное приложение на смартфон. Такая статистика поможет выявить вредные финансовые привычки: бары, доставку еды на дом, кафе, разные платные подписки и так далее.

Определите один день в месяц для крупных покупок. Ко многим вещам теряется интерес, если их приобретение отложить на какой-то срок. Лучше вести список, а потом выбрать из него один пункт.

Заведите себе накопительный счёт. Пусть раз в месяц после начисления зарплаты туда автоматически списывается определённая сумма. В банках, как правило, на эту сумму начисляют проценты – получится накопить ещё больше.

novokuznetsk.su

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