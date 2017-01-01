Мошенники забирают последнее: кузбассовец остался без денег при продаже дома

В Анжеро-Судженске мошенники обманули песионера, который хотел продать свой дом.

Как пишет «ВашГород.ру», мужчина пытался продать частный дом через объявление. Одна из покупательниц убедила его в своём желании купить недвижимость и предложила ему получить предоплату на банковскую карту.

Для этого владельцу дома нужно было подойти к банкомату и выполнить определённые операции с картой. В результате этих операций с карты списалось 70 тысяч рублей.

Злоумышленнице удалось скрыться. Сейчас её ищет полиция.