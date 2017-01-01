Политолог: Правительство обновится на 70%. В министры идёт новая группа элиты

Грядущие перемены заметно превзойдут те, что наблюдались последние 15 лет.

Президентские выборы в следующем году станут отправной точкой для масштабных процессов обновления по всей вертикали власти. Страну ждёт волна отставок уже на федеральном уровне, глобальные политические и структурные реформы. О том, как и почему это будет происходит — Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета:

Наступление новогодних праздников традиционно связано с ожиданиями перемен в аппаратно-политической сфере — сказывается эффект чистого листа. Политический сезон 2018 года «утяжелен» президентской кампанией, окончание которой порождает ожидания более серьезных перемен, чем просто ежегодное обновление.

Однако есть основания полагать, что по масштабу грядущие перемены заметно превзойдут те, что наблюдались последние 15 лет — активный период существования нынешней политсистемы.

Правда, эта масштабность имеет и обратную сторону — изменения с хронологической точки зрения не будут локализованы исключительно 2018-м годом, значительная их часть будет реализована в 2019-2020-м гг., но их тренд и логика будут заложены именно в наступающем году, причем во многом — в первом его квартале.

Ключевой особенностью текущего состояния политической системы можно назвать её транзитный характер. Уходящий 2017-й год стал тем временным отрезком, в течение которого исчерпанность существовавшей с начала 2000-х гг. модели политической и социально-экономической системы вышла в открытую фазу, но изменения еще не перешли в институциональную (юридическую) сферу.

Например, в массовых настроениях это нашло отражение в том, что впервые за долгий период в большинстве групп населения запрос на обновление стал доминировать над запросом на стабильность. Восприятие текущей ситуации как транзитной элитами находит свое выражение в изменении их угла зрения на происходящие процессы. Если раньше они измеряли политическую жизнь страны электоральными циклами (проскочили президентские выборы, то есть легитимировали их результаты, обошлось без потрясений — начинается новая четырех-шестилетка), то сейчас есть ощущение, что грядущие президентские выборы станут лишь одной из точек на прямой (или отрезке) политических перемен, возможно, первой, но далеко не последней. Таким образом, современная российская политическая система находится в транзитном состоянии — в состоянии перехода из одного качества в другое.

Власть, судя по её действиям, это прекрасно осознает, и делает ставку на то, чтобы удовлетворить запрос населения на обновление, не меняя качественно саму систему — по принципу «если процесс нельзя остановить, его нужно возглавить».

Делать это планируется за счёт обновления визуального ряда власти (грубо говоря, за счёт обновления тех лиц, которых население видит по телевизору — политиков, экспертов и т. п.). На самом деле этот процесс был запущен на региональном уровне (и в очень ограниченном масштабе — на федеральном) даже не в 2017-м году, а во второй половине 2016-го — именно тогда назначения на свои должности получили первые «технократы».

Выборы сентября 2017 года убедили власть в верности реализуемого сценария, и теперь «отехнокрачивание» ждет федеральный уровень элиты, прежде всего, чиновников. Таким образом, основной тренд 2018 года, по расчетам власти, — масштабное обновление ее визуального ряда.

Однако если запланировано появление новых лиц, то надо «задвигать» старые, что неизбежно вызовет их недовольство. Для того, располагать свободой манёвра в кадровых решениях, власти в лице президента необходимо получить расширенный мандат доверия со стороны населения. Именно поэтому вопрос явки и результата основного кандидата от власти станет основной интригой первого квартала 2018 года.

Ещё один тренд, который наложится на обновление визуального ряда власти — проведение новыми лицами, прежде всего, в правительстве, технократических реформ, призванных улучшить функционирование системы без изменения ее базовых характеристик.

Ожидается кардинальное обновление Белого дома не менее чем на 50-70%. И вопрос не в том, кто уйдет, а в том, кто сохранит свой пост.

Проводить технократические реформы будут «молодые технократы», а вот контролировать их, занимая премьерский пост — лицо, пользующееся особым доверием президента. Будет это Дмитрий Медведев, или он предпочтёт горизонтальный вариант развития своей карьеры (госкорпорацию, судебную систему) — ещё одна интрига наступающего года.

Наконец, самая главная интрига ближайших нескольких лет — изменение юридической конструкции политической системы без изменения в ней доминирующего положения Владимира Путина.

Будет это конституционная реформа, несколько вариантов которой уже подготовлены, или другой сценарий — может быть, станет известно даже не в 2018 году. Это же касается и реформы партийной системы, которая перезрела и точно будет реализована к думским выборам 2021 года, но вряд ли будет запущена в 2018 году.

При этом перестановки в одних эшелонах власти через «эффект домино» будут диктовать логику изменений в других, как это было с недавней рокировкой полпредов-губернаторов.

Власть, будучи вынужденной усилить неформальный избирательный штаб в Северо-Западном федеральном округе через смену полпреда, пересмотрела свое обещание не трогать губернаторов до весны, и была вынуждена провести рокировку в Воронежской области, чтобы закрыть «обнажившийся» ЦФО.

Таким образом, вопросов в политических и аппаратно-кадровых процессах в наступающем году будет гораздо больше, чем ответов, зачастую ответы на них будут даваться по ходу возникновения вопросов, и, в свою очередь, будут порождать новые вопросы.