Для тех, кто пропустил: Топ событий Новокузнецка на новогодних каникулах

Длинные новогодние каникулы подошли к концу. Сегодня начинается первая рабочая неделя 2018 года. Редакция Novokuznetsk.su решила напомнить о самых значимых и ярких событиях, которые читатели могли пропустить за это время.

Сразу после Нового года многие жители Кузбасса пересматривали поздравление губернатора Амана Тулеева. (6200 просмотров). Многие заметили «чудеса видеомонтажа», а других поразил внешний вид главы региона. Этим на novokuznetsk.su читатели заинтересовались более 7200 раз.

Кроме этого, активно обсуждали изменения в расписании муниципального транспорта. Информация набрала более 2600 просмотров. Напомним, ещё в начале декабря мы анонсировали сокращение числа трамваев и троллейбусов с января.

Жители Новокузнецка с интересом читали статью про сибирского учёного, который рассказал, почему в Кузнецке жить плохо. Текст набрал более 3500 просмотров.

В первые дни января в Кузбассе установились суровые морозы. Горожане жаловались на вонь и смог, на несколько дней даже вводили режим «Чёрного неба». (2200 просмотров)

Большинство обеспокоила новость о разрезе, который появится в черте Новокузнецка – чиновник рассказал правду об угольной разработке рядом с Ильинкой. (4900 просмотров). Сразу после этого, эксперты вспомнили о документе, который был принят ещё в 2012 году — «Правила землепользования и застройки города Новокузнецка».

Один из пунктов Правил гласит, что в черте городского округа можно проводить геологические изыскания и даже добывать полезные ископаемые открытым способом. А значит, добыча полезных ископаемых открытым способом в границах Новокузнецка вполне возможна. (3400 просмотров)

Почти так же активно новокузнечане обсуждали и куда активнее читали про продажу коттеджа в селе Куртуково за 65 млн рублей. Более 7500 просмотров.

Напомним, новый год принёс много изменений, в том числе и рост тарифов на электроэнергию. (3300 просмотров). Соответствующий документ был подписан 26 декабря Региональной энергетичесой комиссией.