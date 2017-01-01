Бычкуйте: Россиянам запретили выбрасывать окурки из окон поездов и машин

В России внесены изменения в правила противопожарного режима. Постановление подписал Дмитрий Медведев.
Особое внимание в поправках уделено зонам, прилегающим к автотрассам и железным дорогам.
«Принятые решения позволят повысить уровень защищённости земель населённых пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, путепроводов и продуктопроводов от пожаров», — говорится в документе.
Новшества обращают внимание на необходимость защиты от огня участков, прилегающих к автомобильным и железным дорогам.
Теперь выбрасывать горящие окурки и спички, а также другие предметы и субстанции во время движения транспорта запрещено.
Также постановление запрещает курение вне отведенных мест лицам, занимающимся уборкой зерновых культур и заготовкой кормов.
Постановление также запрещает выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами.
novokuznetsk.su
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