Бычкуйте: Россиянам запретили выбрасывать окурки из окон поездов и машин

В России внесены изменения в правила противопожарного режима. Постановление подписал Дмитрий Медведев.

Особое внимание в поправках уделено зонам, прилегающим к автотрассам и железным дорогам.

«Принятые решения позволят повысить уровень защищённости земель населённых пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, путепроводов и продуктопроводов от пожаров», — говорится в документе.

Новшества обращают внимание на необходимость защиты от огня участков, прилегающих к автомобильным и железным дорогам.

Теперь выбрасывать горящие окурки и спички, а также другие предметы и субстанции во время движения транспорта запрещено.

Также постановление запрещает курение вне отведенных мест лицам, занимающимся уборкой зерновых культур и заготовкой кормов.

Постановление также запрещает выжигать траву и разводить костры рядом с автомобильными и железными дорогами.

novokuznetsk.su

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