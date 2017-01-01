Приняли за обрушение: В Кузбассе снесли аварийный дом

Накануне в сети появились фотографии, на которых запечатлён аварийный дом с разрушенной стеной и работающими спасателями. Кемеровчане посчитали, что здание на проспекте Ленина, в районе остановки «Швейная фабрика», обрушилось.

Но позже представители ГУ МЧС по Кемеровской области успокоили горожан.

«Проводился контролируемый технологический процесс по сносу нежилого аварийного здания», — уточнили в ведомстве.

Ранее жители Новокузнецка жаловались на аварийный дом №11 по улице Пушкина. Жильцы боятся весны – их дом может рухнуть с приходом тепла. Экспертиза и заключение есть, дом признан аварийным, но жителей переселят не позже 2025 года.