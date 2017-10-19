Капремонт: Честный заплатит дважды

Требования к банкам, в которых собственники могут открыть счёт для накопления средств на капремонт дома, должны ужесточиться.

Таковы очередные поправки в законодательство о капитальном ремонте, подготовленные Минстроем. Сейчас собственники могут размещать спецсчета на капитальный ремонт своих домов в банках с размером собственного капитала нём менее 20 млрд рублей. Минстрой предлагает допускать к такой работе только те банки, чей капитал составляет не менее 250 млрд рублей. Кроме того, финансовая организация должна входить в рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).

Вот только сама идея с созданием спецсчёта весьма сомнительна. Прежде чем радоваться возможности самостоятельно аккумулировать средства на предстоящий капремонт, неплохо бы посчитать, каким должен быть ежемесячный взнос, чтобы хотя бы за 10 лет накопить на самый дешёвый ремонтик. Производя расчёт, не забудьте, что за эти 10 лет стоимость работ возрастёт, плюс ведение спецсчёта и претензионная работа с неплательщиками потребуют дополнительных расходов.

Но даже если вы насобирали на спецсчёте дома необходимые 1-2-3 или 10 млн. руб. и они не пропали вместе с банком или не «обесценились» за время сбора, банк их просто так не отдаст. Дело в том, что банку не выгодно расставаться с большими суммами. Поэтому под предлогом контроля за накопленными средствами придётся подготовить столько справок, экспертиз, проверенных на подделку протоколов общих собраний, проектно-сметной документации, договоров на осуществление строительного и архитектурного контроля, актов и прочей бухгалтерии, что за обычное вознаграждение председателю совета дома даже самый альтруистично настроенный «старший» наверняка захочет все это дело бросить.

Однако и вариант с накоплением средств у регионального оператора тоже похож на авантюру. Для того чтобы схема работала, должна быть высокая собираемость взносов. А о каком наполнении общего котла можно говорить, когда претензионная работа с неплательщиками ведётся из рук вон плохо, до сих пор нет договоров со всеми собственниками нежилых помещений (платят только самые честные добровольно заключившие договоры с регоператором). Срок исковой давности, за который можно взыскать неплатежи составляет три года. Получается, те, кто не платил по счетам, уже могут рассчитывать на списание части своих долгов. Общероссийский народный фронт брал под контроль вопросы организации капремонта многоквартирных домов, но, похоже, сдался. По крайней мере, результата действий ОНФ в данном направлении не видно.

При таком подходе к организации собираемости взносов на капремонт Фонд регионального оператора в ближайшие год-два-три неизбежно обанкротится. Без капремонта дома не останутся, но работы наверняка будут выполняться на условиях софинансировния с региональным и муниципальным бюджетами. Вот и получится, что честный собственник сначала платил в Фонд регионального оператора, его деньги истрачены на ремонт старых домов, а потом этому же честному собственнику скорее всего придется дополнительно софинансировать ремонт своего дома. Такая вот поставленная с ног на голову арифметика. Всё как всегда: непродуманный федеральный закон, недоисполнение его на уровне региона, а честный заплатит дважды.