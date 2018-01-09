Ждём перемен: Власть начнет проводить в жизнь непопулярные решения

Многие аналитики и экономисты не ожидают сюрпризов на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в марте. Ожидается, что после выборов власть начнёт внедрять непопулярные решения, передаёт Росбалт.

По словам вице-президента фонда «Центра политических технологий» Алексея Макаркина, российское общество ждёт перемен, но чёткого представления нет.

«Если исходить в прогнозировании из общественного запроса, то он сейчас в России состоит в том, чтобы, с одной стороны, не было войны и было бы поспокойней (чем раньше), а с другой, в желании перемен. Но то, что должно измениться, люди называют недостаточно четко», — уточнил эксперт.

Алексей Макаркин уверен, что в ближайшие два года российское правительство всё-таки проведёт непопулярную в обществе реформу и повысит пенсионный возраст. Ожидается и повышение налогов.

Декан факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов отмечает, что глобальные перемены возможны только под влиянием внешних факторов — с введением новых санкций.

«Россия не будет ввязываться в масштабную военную авантюру. Ведь это очень дорого и нет такого запроса в обществе».

А по прогнозам руководителя «Политической экспертной группы» Константина Калачева, в 2018 году Россию ожидает инерционный сценарий развития по принципу «лучшее враг хорошего», «от добра — добра не ищут» и «зачем ломать то, что работает», поскольку серьезного запроса на перемены в стране нет.

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