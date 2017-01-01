Денег не жалко: Сколько Путин получил средств на предвыборную кампанию

Центральная избирательная комиссия рассказала об избирательных фондах 13 кандидатов в президенты России.

Больше всего средств на предвыборную компанию получил действующий президент Владимир Путин — более 400 млн рублей. Но потратить он успел только 13,4 млн рублей. Из этой суммы 9,1 млн пошли на изготовление и распространение агитационных материалов.

Намного меньше перечислили кандидату от ЛДПР Владимиру Жириновскому — 200 млн рублей. Он пока ничего не потратил, передаёт РТ.

Скандальная светская львица Ксения Собчак получила 19,44 млн рублей. А самый скромный счёт принадлежит директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину (КПРФ) — чуть более 1000 рублей.

Уполномоченный кандидат по финансовым вопросам Наталья Орлова уточнила, что в фонд Путина деньги продолжают поступать от юридических и физических лиц.

Напомним, в выборах хотел участвовать и оппозиционер Алексей Навальный. Но его документы не приняли, так как он имеет судимость.

Отметим, окончательный список кандидатов станет известен к 10 февраля.