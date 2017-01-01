И даже завораживает: Что дымит на Кирова

Как пояснила представитель пресс-службы Новокузнецкого филиала СГК Лариса Сергеева, причиной парения изначально стали плановые работы, при которых выявили повреждения.

“При проведении плановых работ обнаружены повреждения на магистральном трубопроводе диаметром 800 мм. Поскольку температура наружного воздуха в течение нескольких дней держалась ниже 20 градусов, приступить к работам не было возможности. С 10 января синоптики обещают потепление, поэтому принято решение перейти на пониженные параметры и устранить повреждения. Повреждение сотрудники СГК устранят до конца завтрашнего дня. Пока отключение жилфонда от тепла не планируется”, – прокомментировала Лариса Сергеева.