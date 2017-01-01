Проще выкинуть, или Как мы сдавали новогоднюю ёлку

Журналисты SU решили проявить гражданскую активность и не просто выбросить новогоднюю ель на помойку, а сдать её на утилизацию. Как оказалось, это вовсе не простое дело. Несколько лет в Кузбассе проводилась акция «Сдай ёлку — накорми бурёнку», но уже несколько лет как отказались от этой идеи.

Сначала мы позвонили в «Зоопарк на Садовой», но там новогодние ёлки оказались не нужны. А вот в комитете охраны окружающей среды нашему корреспонденту удалось выяснить, что для горожан в Новокузнецке работает «зелёная линия» по телефону 45-14-30.

Но по этому номеру нам не смогли назвать пункты приёма в городе, а лишь дали ещё несколько других номеров, пояснив, что деревца будут использованы в качестве корма животным, либо для создания пихтового масла. Оказалось, что в Новокузнецке принимают ёлки только в одном месте – на Кузнецком шоссе, 10.

Один из собеседников нам прямо заявил:

«Честно вам скажу, проще выкинуть дерево на помойку и не тратить на это время. Но если хотите – привозите. Но мы находимся в Костёнкове и если привезёте, то примем ёлки на корм животным», — сообщили по телефону представители компании ООО «Димитровское».

Если же у вас всё же есть желание не просто выкинуть новогоднее деревце, а с пользой утилизировать его, то узнать адреса и о часах приёма можно по следующим телефонам 8-903-908-4766 или 8-960-924-2241.